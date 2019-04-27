شريف مدكور: "المرض هدية من الله وأرفض العلاج بالخارج"

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قال الإعلامي شريف مدكور، إنه يرفض السفر للعلاج في الخارج من مرض سرطان القولون.
وأضاف «مدكور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد: «ربنا يمنحني القوة، وأعطاني هدية من خلال مرضي»، متابعا: «هعمل العملية يوم 1 أو 2 رمضان، في مستشفى دار الشفاء الحكومي».
وأكد أنه يرفض السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، قائلا: «الكثير نصحوني بالسفر للعلاج في الخارج وأنا أرفض تماما السفر، وواثق في مستشفياتنا»، موضحًا اكتشافه للمرض بعد إجرائه فحوصات طبية اعتيادية، متابعًا: «قالولي لازم نعمل العملية في أقرب وقت، لكن طلبت قضاء التزاماتي الأول».


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