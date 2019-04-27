شريف مدكور: "المرض هدية من الله وأرفض العلاج بالخارج"

قال الإعلامي شريف مدكور، إنه يرفض السفر للعلاج في الخارج من مرض سرطان القولون.
وأضاف «مدكور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد: «ربنا يمنحني القوة، وأعطاني هدية من خلال مرضي»، متابعا: «هعمل العملية يوم 1 أو 2 رمضان، في مستشفى دار الشفاء الحكومي».
وأكد أنه يرفض السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، قائلا: «الكثير نصحوني بالسفر للعلاج في الخارج وأنا أرفض تماما السفر، وواثق في مستشفياتنا»، موضحًا اكتشافه للمرض بعد إجرائه فحوصات طبية اعتيادية، متابعًا: «قالولي لازم نعمل العملية في أقرب وقت، لكن طلبت قضاء التزاماتي الأول».