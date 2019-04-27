» ميسي يقود برشلونة للتويج بـ"الليجا" للمرة الـ26

27 أبريل 2019 - 11:22 م

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، السبت، فريقه برشلونة للتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) للمرة الـ 26 في تاريخه والثانية على التوالي.



وتغلب برشلونة على ضيفه ليفانتي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين للمسابقة المحلية.



فرض برشلونة سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته، وأهدر العديد من الفرص حتى نجح في النهاية في تسجيل هدفه الوحيد عن طرق الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 62 من زمن المباراة.



بهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لـ 83 نقطة بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.



فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 37 نقطة في المركز السادس عشر.

