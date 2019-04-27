جرحى بإطلاق نار قرب كنيس يهودي بكاليفورنيا

27 أبريل 2019 - 11:21 م

أعلنت الشرطة الأمريكية، السبت، إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء إطلاق نار وقع في كنيس يهودي في مدينة "سان دييغو" التابعة لولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.



ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن قائد شرطة "سان دييغو" الأمريكية (لم تسمّه) قوله إن "شخصا اعتقل على خلفية إطلاق النار في كنيس "شاباد أوف باواي" اليهودي التي تقع في منطقة "باواي".



وأسفر الحادث عن وقوع 4 مصابين، حسبما ذكر الشرطة عبر "تويتر".



وكان قائد الشرطة ذكر في تدوينة سابقة أنه يجري التعامل مع شخص مسلح، في المنطقة المحيطة بالمعبد، وأن الشرطة أغلقت الطريق المؤدي له، مطالب المواطنين بتوخي الحذر حتى تقوم الشرطة بعملها.

