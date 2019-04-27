» صحيفة أمريكية تعتذر لـ"نتنياهو" بسبب هذا الأمر

27 أبريل 2019 - 11:18 م

قدمت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، السبت، اعتذارا عن كاريكاتور يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بصورة كلب يجرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



جاء ذلك في بيان نشرته الصحيفة، إثر تعرضها لانتقادات واسعة بسبب الكاريكاتور، الذي نشرته في عددها الصادر الخميس.



وقالت الصحيفة إن الكاريكاتور تضمن "استعارات معادية للسامية".

