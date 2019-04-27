شركات طيران أمريكية تخسر الملايين بسبب أزمة بوينغ

27 أبريل 2019 - 11:14 م

أظهرت حصيلة شركتي "أمريكان إيرلاينز" و"ساوث وست" الأمريكتين بعد أكثر من شهر على منع تشغيل طائرات "بوينغ 737 ماكس" أنهما اضطرتا إلى إلغاء آلاف الرحلات وإعادة ترتيب برامج الخدمات، فضلا عن أن عائداتهما عانت جراء ذلك.



كما بينت الحصيلة ارتفاع تكلفة التخلي عن هذا الطراز على الشركتين؛ فمن المتوقع أن تبلغ في أفضل الحالات 350 مليون دولار لهذا العام بالنسبة إلى "أميركان إيرلاينز" التي أجبرت الجمعة على خفض طموحاتها المالية لعام 2019، حسب قناة "الحرة" الأمريكية.



وقال المدير العام للشركة "داغ باركر": "تأثرت توقعاتنا على المدى القصير بسبب منع طائرات "بوينغ 737 ماكس" من التحليق، حسب المصدر نفسه.



واضطرت "أمريكان إيرلاينز" إلى إلغاء ألف و200 رحلة على متن 24 طائرة 737 ماكس في الربع الأول بتكلفة بلغت 50 مليون دولار، كما علقت كل الرحلات المبرمجة حتى 19 أغسطس/آب؛ ما يعني 115 رحلة في اليوم.



لكن الشركة كررت رغم ذلك مساندتها لبوينغ؛ إذ استبعدت أي فكرة لاستبدال طائرات "737 ماكس" بأخرى من نوع إيرباص.



ومنتصف مارس/آذار الماضي، منعت سلطات الطيران المدني طائرات "بوينغ 737 ماكس" من التحليق في أعقاب تحطم طائرة من هذا الطراز في رحلة للشركة الإثيوبية في جنوب شرق أديس أبابا؛ ما أدى إلى مصرع 157 شخصا.



ووقع الحادث بعد أشهر قليلة من حادث لطائرة من الطراز ذاته تابعة لشركة "لايون إير" الإندونيسية أدى إلى مصرع 189 شخصا.



وجرى التشكيك إثر الحادثتين بنظام تعزيز خصائص المناورة الخاص بهذا الطراز، وتعمل بوينغ حاليا على تحديثه، وهو الأمر الواجب فعله لرفع المنع عن التشغيل.



"ساوث وست"، التي تستخدم 34 طائرة من هذا الطراز وتنتظر استلام 41 إضافية خلال العام الجاري، عانت أيضا خسائر مالية جراء التوقف عن استخدام "بوينغ 737 ماكس".



إذ ألغت الشركة 10 آلاف رحلة في الربع الأول، وهو رقم قياسي منذ الربع الثالث من عام 2001 بسبب اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول، ولا يعود ذلك فقط إلى أزمة "737 ماكس" وإنما أيضا إلى نزاع وعواصف في بعض المناطق الأمريكية.

