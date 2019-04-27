» ليبيا.. "داخلية الوفاق" تحتجز سفينة إيرانية

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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة "الوفاق" الليبية، السبت، أنها احتجزت سفينة إيرانية قرب ميناء مصراتة غربي البلاد، مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية.
جاء ذلك في بيان لداخلية حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً، اطلعت عليه "الأناضول".
وقالت الوزارة إنها "تابعت خلال الأيام الماضية ما تناقلته وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود سفينة ايرانية بها حمولة غامضة بصدد الدخول لميناء مصراتة".
وفور ورود تلك المعلومات أصدرت الوزارة تعليماتها لأجهزتها الأمنية بالميناء بجمع المعلومات عن السفينة والتأكد من إجراءتها، وفق المصدر ذاته.
وأضاف البيان: "من خلال التحريات التي أجريت من قبل مديرية منفذ ميناء مصراتة ومركز جمرك ميناء مصراتة تبين أن اسم السفينة هو shahr E.kord وهي إيرانية".
وأوضحت الوزارة أن السفينة كانت بمنطقة المخطاف خارج الميناء وتبين أنها تابعة لإحدى الشركات المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية.
ولفتت إلى أنه تم إدخال السفينة إلى حوض ميناء مصراتة واتخاذ الإجراءات المعتادة من قبل الجوزات وحرس الجمارك، وتبين أنها تحمل مائة وأربع وأربعين حاوية.
وأشارت داخلية "الوفاق" إلى أن السفينة الإيرانية تم التحفظ عليها لحين استكمال التحقيقات من قبل مكتب النائب العام بشأنها، والتأكد من خلو الحاويات من أية بضائع ممنوعة.
ولم يشر البيان إلى خط سير السفينة ومن أين قدمت أو سبب اقترابها من ميناء مصراتة، وكذلك طبيعة البضائع التي تحملها. 

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