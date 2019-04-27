» اتحاد جدة يتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين

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خطف فريق اتحاد جدة تأهلًا مثيرًا إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، عقب نهاية الوقت الأصلى بالتعادل 2 – 2 فى نصف نهائي البطولة.

أنهى  الاتحاد الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف نظيف سجله المهاجم الصربى ألكسندر بريجوفيتش فى الدقيقة 44 من زمن المباراة، مستغلا عرضية من زميله ليقابلها، بتسديدة على الطائر، فشل حارس النصر فى التصدى لها لتسكن شباكه.

وفى الشوط الثانى، نجح فهد المولد فى إضافة الهدف الثانى لفريق العميد فى الدقيقة 60، قبل أن يقلص النجم المغربى عبد الرزاق حمد الله النتيجة للنصر بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 66.

وعاد المهاجم المغربى ليضيف هدف العالمى الثانى فى الدقيقة 89 من ركلة جزاء، بعد اصطدام الكرة بيد مدافع الاتحاد، ليعود حكم المباراة إلى تقنية الفيديو "الفار"، ليحتسبها، ويسددها بنجاح حمد الله، وتتجه المباراة للأوقات الإضافية.

وفى الشوط الإضافى الأول نجح البرازيلى رومارينيو فى تسجيل هدفين للاتحاد فى الدقيقتين 96 و 106 من زمن اللقاء، ليتأهل العميد إلى نهائي كأس خادم الحرمين.  

ويواجه الاتحاد فى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين فريق التعاون الذى تخطى الهلال أمس الجمعة بخماسية نظيفة.

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