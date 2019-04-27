» «فوكس سبورتس» «صلاح» متهم بالقتل.. ونشطاء يدافعون عنه

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في واقعة غريبة من نوعها داخل ملاعب كرة القدم، ظهرت صورة لـ«حمامة» نافقة على أرضية «آنفيلد» والتي شهد الفوز الساحق لليفربول أمام هيدرسفيلد تاون بالدوري الإنجليزي، بخماسية دون رد.

وتمكن فريق ليفربول لكرة القدم من استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر سيتي مرة ثانية بعد فوزه الكبير على هيدرسفيلد، بخماسية نظيفة على ملعب آنفيلد، أرض الريدز، في الجولة الـ36 من «البريميرليج»

وفرض مهاجماه الدوليان محمد صلاح، وساديو ماني نفسيهما نجمين للمباراة بتسجيل كل منهما لثنائية الأول في الدقيقتين 45+1 و83، والثاني في الدقيقتين 23 و66، فيما افتتح الغيني نابي كيتا التسجيل في الثانية الخامسة عشرة، ليكون الفوز بنكهة أفريقية.

وانفرد صلاح بصدارة لائحة الهدافين برصيد 21 هدفا بفارق هدف واحد أمام ماني، الذي انتزع المركز الثاني بفارق هدف أمام مهاجم أرسنال، الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ ومانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، التقطت الكاميرات صورة حمامة ملقاة على أرض الملعب، بالقرب من مرمى هدرسفيلد، وظهر لاعب ليفربول دانييل ستوريدج، وهو ينظر إليها بحزن.

ونقل موقع «فوكس سبورتس» عن رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، قولهم إن طائر الحمام هذا سقط على أرض الملعب ميتا بعد أن أصابته كرة ركلها صلاح خلال المباراة.

من جانبها، دافعت إحدى مستخدمات تويتر عن صلاح، قائلة: «الحمامة المسكينة!.. أشك في أن ركلة صلاح كانت بالقوة الكافية لقتل الطائر المسكين.. على الأغلب مات من كثرة الحماسة.. ارقد بسلام يا طائر أنفيلد».

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