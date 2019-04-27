» أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في «كان 2019»

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المصريون

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تذاكر

استقرت اللجنة المنظمة بشكل كبير على أسعار تذاكر مباريات بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، اعتبارا من 21 يونيو المقبل.

وهناك  اتفاقا مبدئيا على أن يكون سعر تذكرة الثالثة شمال ويمين 150 جنيها مصريا وهو ما يعادل 8 دولارات.

وكانت الأيام الماضية شهدت مناقشات كثيرة حول أسعار التذاكر التي سيتم طرحها قريبا عبر المنافذ الإلكترونية ومن خلال اللينكات التي سيتم وضعها لشراء التذاكر.

ومن المقرر أن يتم حسم الموقف كاملا خلال الأسبوع الحالي بعد دراسة الأمر من كافة جوانبه، وبالتشاور مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويعود سبب التأخير في طرح التذاكر إلى إسناد الكاف تنظيم البطولة لمصر في يناير الماضي بعد سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها لاستقبال البطولة بشكلها الجديد وبوجود 24 منتخبا مقسمة إلى ست مجموعات.

وقطعت اللجنة المنظمة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، شوطا كبيرا في الإعداد للبطولة بجهد كبير، ودعم لا محدود من الدولة ممثل في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهو ما يؤكد أن البطولة التي ستنظمها مصر ستكون غير مسبوقة.

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