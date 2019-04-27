» نجم دورتموند يُهدد عرش «ميسي»

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دورتموند

شالكة

هدد جادون سانشو، صانع ألعاب فريق بروسيا دورتموند الألماني، البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك بعدما حقق رقمًا مميزًا خلال مباراة فريقه أمام شالكه، التي انتهت فوز فريقه على بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الألماني.

وتفوق سانشو على جميع اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى، بعدما صنع هدفه الـ 14 هذا الموسم في البوندسليجا، وأصبح أكثر لاعب يصنع أهدافًا في الدوريات الخمس الكبرى (إنجلترا- أسبانيا- إيطاليا- ألمانيا- فرنسا).

وتفوق سانشو على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، الذي صنع 13 هدفًا مع فريقه، وكذلك على البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإسباني والإسباني بابلو سرابيا لاعب إشبيلية الإسباني.

كما حقق سانشو رقمًا مميزًا حيث أصبح أول لاعب إنجليزي يصنع هذا العدد من الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى منذ عام 2009، عندما صنع مواطنه فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق 14 هدفًا في البريميرليج.

سانشو المعار إلى دورتموند من مانشستر سيتي، سجل أيضًا مع فريقه الحالي 11 هدفًا في البوندسليجا هذا الموسم.

وتوقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 69 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف بايرن ميونيخ، فيما رفع شالكه رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر.

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