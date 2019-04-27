تعرف على جهود "العمليات الخاصة" فى مواجهة لبؤر المجرمين

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البؤر الاجرامية

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها التي تستهدف ضبط البؤر الإجرامية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وضبط القضايا المتنوعة خلال أسبوعين.

واستهدف قطاع الأمن العام البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية، حيث تم ضبط 1480 متهما.

ولاحقت أجهزة الأمن الأسلحة النارية غير المرخصة ونجحت في ضبط 1824 قطعة سلاح ناري، و20 تشكيلات عصابية ضموا 66 متهماً ارتكبوا 133 حادث سرقة متنوع.

فيما أثمرت الجهود عن ضبط العديد من القضايا المتنوعة، خلال أسبوعين، بينها 449 قضية أحداث، و19040 قضية مرافق عامة و34 سيارات مُبلغ بسرقتها، وتم كشف غموض 82 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد" وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 130 متهما.

كما تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة 370 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف، وتم تحرير 441363 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 55068 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و694 قيادة تحت تأثير مخدر.

في يحن استهدفت الحملات الأمنية الأسواق، حيث تم ضبط 11132 قضية تموينية متنوعة، بينها 136 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 4167 أسطوانة بوتاجاز، و38 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 364874 لترا، وضبط 10958 قضية فى مجال الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، ومخالفات المخابز، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بمضبوطات بلغت 24315,66 طن مواد غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "650" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمضبوطات وزنت 23316,1 طن، و315 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت 38,102 طن.


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