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"المهدي" يطالب بإعلان دستوري متفق عليه

عرب وعالم

الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني
الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني

وكالات

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أكد الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني، على ضرورة إعلان دستوري متفق عليه بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي.

وأضاف "المهدي"، خلال كلمته، منذ قليل، في المؤتمر الشعبي بالسودان، الذي نقلته قناة "العربية"، اليوم، "أننا نسعى للاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري، وأن ما حدث من النظام السابق من توزيع ممتلكات الدولة كان تخصيصا من جانب الدولة وليس خصخصة".

وتابع، أنه يجب تجريد حزب المؤتمر الوطني وحلفائه من الامتيازات غير المشروعة، التي حصلوا عليها في ظل نظام البشير، فما حدث من النظام السابق بخصوص توزيع ممتلكات الدولة كان تخصيصا وليس خصخصة.

 


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