» أبطال أفريقيا.. الترجي يحقق فوزًا صعبًا على مازيمبي

27 أبريل 2019 - 08:15 م

حقق فريق الترجي التونسي فوزًا صعبًا على مازيمبي الكونغولي، بهدف دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب «رادس»، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الهدف الوحيد جاء عبر النجم الجزائري يوسف بلايلي فى الدقيقة 51 من خلال تسديدة من الجانب الأيسر تخدع الحارس وتمر للزاوية اليسرى له.

وتعرض شونجو كاباسو مدافع مازيمبي للإقصاء من المباراة بعد الحصول على الإنذار الثاني فى المباراة، ليغيب عن مباراة الإياب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين السبت المقبل بالكونغو، ويحتاج أبناء باب سويقة للتعادل بأي نتيجة من أجل خطف بطاقة العبور إلى النهائي.

وتعتبر المباراة هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الترجي مع مازيمبي بالدور نصف النهائي في مسابقة دوري ابطال افريقيا، بعد عام 2012 عندما تعادلا سلبا في الكونغو الديموقراطية وفاز الترجي 1-صفر إيابا في تونس، قبل أن يخسر النهائي أمام الأهلي.

ويلتقى الفائز من هذه المباراة، نظيره الفائز من مباراة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالأمس لصالح الوداد 2-1 بالمغرب.

ويعد الترجى أكثر أندية دور المجموعات حصداً للنقاط، بعدما حصل على 14 نقطة وضعته فى صدارة المجموعة الثانية، كما يعد أكثر الفرق تحقيقاً للانتصارات، بعدما فاز فى 4 مباريات، فيما يمتلك أقوى خط دفاع بعدما اهتزت شباكه مرتين فقط فى 6 مباريات.

ولم تتوقف إنجازات الترجى عند هذا الحد، بعدما بات الفريق الوحيد الذى نجح فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم فى دور المجموعات.