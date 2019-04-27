» كريم حسن شحاتة مديرًا للكرة بنادي مصر

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المصريون

كريم شحاتة

تعاقد مسئولو أف سي مصر، مع كريم حسن شحاتة بشكل رسمي، ليتولى منصب مدير الفريق في الموسم المقبل، بالجهاز الفنى تحت قيادة محمد صلاح، وذلك عقب تأهل نادى مصر للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه.

وجدد محمد صلاح المدير الفنى لنادى مصر عقده مع ناديه ليسدل الستار حول الاحاديث التى اكدت عن قرب رحيله عن النادى والتعاقد مع أحد الأندية التى تنافس على الصعود بالمجموعة الثانية بالقسم الثانى.

كان محمد صلاح قد نجح فى صعود فريق مصر من القسم الثانى للدورى الممتاز هذا الموسم لأول مرة فى تاريخ النادى.

بذلك يتكون الجهاز الفنى لنادى مصر من كريم حسن شحاتة مديرا للفريق، محمد صلاح مديرًا فنيًا، سعيد عبد العزيز، تامرعبد الحكيم مدربين وعبد الشافى إبراهيم مدربا لحراس المرمى ، مع استمرار الجهازين الطبى والادارى .


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