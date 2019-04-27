السيسي يعد إيطاليا بتقديم قتلة «ريجيني» للعدالة

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الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي

وكالات

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قال السفير بسام راضي  المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، مساء اليوم، في مقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تطرق لآخر تطورات التحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي "ريجيني"، حيث أبدى الرئيس دعمه الكامل للتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة في البلدين للكشف عن ملابسات القضية، والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد عمق العلاقات المتميزة والتاريخية التى تجمع البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن التنسيق والتعاون القائم بينهما للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط، وأشار إلى الحرص على تكثيف وتعزيز التعاون الثنائي فى المرحلة المقبلة بما يلبى طموحات الشعبين الصديقين ويحقق مصالحهما المشتركة.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإيطالى عن تقديره للرئيس وللدور المحورى الذى تقوم به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مؤكداً الحرص على تعميق أواصر التعاون الثنائي مع مصر فى شتى المجالات، ومثمناً فى هذا الإطار ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لعدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تطرق الجانبان إلى آخر تطورات التحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي "ريجيني"، وقد أعرب الرئيس عن دعمه الكامل للتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة في كل من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.


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