» شاهد.. أول ظهور لشريف مدكور بعد صدمة السرطان

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قناة الحياة

مرضى السرطان

شريف مدكور

حرص الإعلامي شريف مدكور، على توجيه الشكر لجمهور ومُحبيه، بعد إعلانهم مُساندتهم في محنته المرضية الأخيرة، موضحًا أنه سيخضع لعملية جراحية في الأسبوع الأول من شهر رمضان، لإزالة الورم الخبيث في القولون.

وأوضح "مدكور" خلال حلقة اليوم السبت، من برنامجه "4 شارع شريف" الذي يُعرض عبر شبكة تليفزيون "الحياة"، أنه كان يحرص على تشجيع مرضى السرطان، الذي يستضيفهم في برامجه، ويصفهم بالمقاتلين، مضيفًا: "بالنسبة لي السرطان زي الأنفلونزا، وأنا اتحطيت في اختبار من ربنا، وربنا بقدرته هنزل اشتغل".

شاهد الفيديو..




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