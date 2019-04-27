  • السبت 27 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:10 م
بحث متقدم
طائرة بدون طيار

طائرة استطلاع روسية ترصد مفاجأة فى أجواء أمريكا

علاء مبارك

علاء مبارك ينشر صورة تاريخية لوالده مع السادات

حبة الغلال

حبة الغلة القاتلة.. أسرع الطرق إلى الموت

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي

السيسي يعد إيطاليا بتقديم قتلة «ريجيني» للعدالة

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

محمد صلاح

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة مدوية حول ماضي «صلاح»

حزب النور

هكذا رد داعية سلفي على آخر تنبأ بانهيار حزب «النور» قريبًا

حكم بإعدام 7 متهمين في قتل ضابط بالإسماعيلية

مصير موظفي الإخوان تحسمه «المفوضين» قريبًا

المهندس فرج عامر

إسرائيل تحتفل بملوخية «فرجللو».. و«عامر» يرد

السعودية

السعودية تعلن وفاة سعود القحطاني

معمر تركي يعود للحياة.. تعرف على السر

الصفحة الأخيرة

يعود للحياة
يعود للحياة

وكالات

أخبار متعلقة
#

عادات سيئة تؤثر على الخصوبة للجنسين

#

تركي آل الشيخ يحتفل بالفوز على الأهلي

#

تركي آل الشيخ يستفز جماهير الأهلي بهذا الشعر الساخر

#

تعليق مثير لـ"آل شيخ" بعد فوز بيراميدز على الأهلي

أعادت عملية تدليك استمرت 10 دقائق قلب مسن تركي يبلغ من العمر 100 عام إلى الحياة في ولاية دنيزلي جنوب غربي البلاد.

وقال مراسل وكالة "الأناضول" إن أيوب أوغمن، البالغ من العمر 100 عام، تعرض لنوبة قلبية بشكل مفاجئ خلال دخوله الحمام بمنزله في منطقة "باموق قلعة".

وأوضح أن فرق من الاسعاف والشرطة هرعت إلى منزل أوغمن، إثر بلاغ من أسرته، وبعد عملية تدليك استمرت نحو 10 دقائق، عاد قلب المسن التركي إلى الحياة مجددًا.

وجرى نقل أوغمن إلى مستشفى جامعة باموق قلعة لمواصلة العلاج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» سلة الزمالك تقترب من التتويج بدوري السوبر
» أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في «كان 2019»
» إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة بالعاشر
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليفانتي
» نجم دورتموند يُهدد عرش «ميسي»
» "المهدي" يطالب بإعلان دستوري متفق عليه
» أبطال أفريقيا.. الترجي يحقق فوزًا صعبًا على مازيمبي
» كريم حسن شحاتة مديرًا للكرة بنادي مصر
» شاهد.. أول ظهور لشريف مدكور بعد صدمة السرطان
» «عواد» يقرر العودة إلى الإسماعيلي
» تأجيل محاكمة خاطف الطائرة بالإسكندرية

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون