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رئيس البورصة: تراجع الشركات الراغبة فى القيد “ظاهرة عالمية”

مال وأعمال

البورصة
البورصة

عصام الشربيني

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أكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تراجع عدد الشركات الراغبة في القيد والطرح بالأسواق المالية، أصبح "ظاهرة عالمية" يمكن رصدها فى جميع الأسواق.
وأوضح أن الأسواق العربية مطالبة بالتعاون المشترك لحل عدد من التحديات التي تواجهها، ومن أبرزها المنافسة مع أسواق غير منظمة بجانب تحسين الصورة الذهنية للمستثمرين عن البورصات.
وأشار فريد  إلى أهمية تعريف الشركات بعمليات الاستثمار من خلال أسواق رأس المال، وكذلك الادخار، ويجب خلق طبقة متوسطة على المدى الطويل عبر زيادة أعداد الشركات المدرجة.
وذكر أن تلك المسؤولية لا تقع فقط على عاتق البورصات، إذ أن بنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات الرقابة يقع عليها أدوار في تلك العملية، ويجب أن يتم وضع حلول للتطوير بالتعاون بين كافة الجهات.

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