صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة مدوية حول ماضي «صلاح»

27 أبريل 2019 - 07:22 م

تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا يكشف مفاجأة مدوية بشأن النجم محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، قبل المباراة المهمة التي ستجمع فريقه الريدز أمام برشلونة الإسباني، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفق ما ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية، فإن محمد صلاح من أشد المشجعين بنادي برشلونة، حيث عبر عن ذلك خلال لقاء تليفزيوني عام 2012.

ويظهر الفيديو المتداول صلاح، في حوار تلفزيوني قبل 7 أعوام، حين كان لاعبا في صفوف فريق المقاولون العرب المصري.

وحين سأله مذيع البرنامج بشأن ناديه المفضل في أوروبا، أجاب صلاح بشكل سريع ودون تردد «برشلونة»، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتأهل الفريق الكتالوني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا آنذاك، مضيفًا: «أحب ميسي وأفضل طريقة لعبه، ولا أحب ريال مدريد».