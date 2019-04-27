  • السبت 27 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:10 م
بحث متقدم
طائرة بدون طيار

طائرة استطلاع روسية ترصد مفاجأة فى أجواء أمريكا

علاء مبارك

علاء مبارك ينشر صورة تاريخية لوالده مع السادات

حبة الغلال

حبة الغلة القاتلة.. أسرع الطرق إلى الموت

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي

السيسي يعد إيطاليا بتقديم قتلة «ريجيني» للعدالة

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

محمد صلاح

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة مدوية حول ماضي «صلاح»

حزب النور

هكذا رد داعية سلفي على آخر تنبأ بانهيار حزب «النور» قريبًا

حكم بإعدام 7 متهمين في قتل ضابط بالإسماعيلية

مصير موظفي الإخوان تحسمه «المفوضين» قريبًا

المهندس فرج عامر

إسرائيل تحتفل بملوخية «فرجللو».. و«عامر» يرد

السعودية

السعودية تعلن وفاة سعود القحطاني

«عواد» يقرر العودة إلى الإسماعيلي

الرياضة

عواد يرفض العودة للإسماعيلي لهذا السبب
عواد يرفض العودة للإسماعيلي لهذا السبب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

استغاثة عاجلة من إعلامية للسفارة المصرية: الحقوني أنا وأمي

#

تونس تدعو لحقن دماء الليبيين ووقف فوري لإطلاق النار

#

وزيرة إسرائيلية تدعو للعودة إلى سياسة الاغتيالات

#

«ترامب»: حان وقت العودة إلى الوطن من سوريا وأفغانستان

المصريون

الإسماعيلي

عواد

قرر محمد عواد حارس الوحدة السعودي والمنتخب الوطني، مساء اليوم السبت، العودة إلى صفوف الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

وقال «عواد» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "سأعود قريبًا، وأشار إلى حساب الإسماعيلي الرسمي".

وكان عواد انتقل من الدراويش إلى صفوف الوحدة  بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وشارك عواد مع الوحدة في 33 مباراة بمختلف البطولات، مُني مرماه خلالهم بـ 33 هدفًا، وخرج في 6 مباريات بشباك نظيفة.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع حارس المنتخب الأول في يناير الماضي، لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» سلة الزمالك تقترب من التتويج بدوري السوبر
» أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في «كان 2019»
» إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة بالعاشر
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليفانتي
» نجم دورتموند يُهدد عرش «ميسي»
» "المهدي" يطالب بإعلان دستوري متفق عليه
» أبطال أفريقيا.. الترجي يحقق فوزًا صعبًا على مازيمبي
» كريم حسن شحاتة مديرًا للكرة بنادي مصر
» شاهد.. أول ظهور لشريف مدكور بعد صدمة السرطان
» «عواد» يقرر العودة إلى الإسماعيلي
» تأجيل محاكمة خاطف الطائرة بالإسكندرية

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون