» تأجيل محاكمة خاطف الطائرة بالإسكندرية

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محكمة الجنايات

الإسكندرية

مطار برج العرب

خطف طائرة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل قضية مختطف الطائرة المصرية إلى قبرص لجلسة 26 مايو المقبل لتعذر حضور المتهم من محبسه.

تعود القضية إلى أواخر مارس من عام 2016، عندما أقدم سيف الدين مصطفى على عملية خطف طائرة ركاب من مطار برج العرب الدولي المتجهة إلى القاهرة وإجبار قائدها على الذهاب إلى قبرص.

وهبطت الطائرة التي كانت تقل على متنها 55 راكبا، بمطار لارناكا بالعاصمة القبرصية، مهددا طاقم الطائرة بارتدائه حزامًا ناسفًا "وهمياً" لإجبارهم على تغيير مسار الطائرة.

ووفقا لوزارة الطيران، فالطائرة تحمل رقم رحلة 181 طيران داخلى، وتم فقدان الاتصال بها بعد فترة وجيزة من إقلاعها في طريقها لمطار القاهرة.

واعترف "مصطفى" للسلطات القبرصية أنه لم يفعل ذلك سوى للم شمل أسرته القبرصية بعد 24 عاما من الغياب.

وفى أغسطس الماضي، وصل المتهم مطار القاهرة الدولي مُرحلًا من دولة قبرص لمثوله أمام القضاء المصري، بعد موافقة المحكمة العليا القبرصية على الطلب بتسليم للجانب المصري وفقًا للمعايير الدولية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم الاستيلاء بالتهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيل سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبس ركابها وأفراد طاقمها تحقيقًا لغرض إرهابي.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق المتهم، فى 5 ديسمبر الماضى، لمحكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.


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