مصير موظفي الإخوان تحسمه ?«المفوضين» قريبًا

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، للمفوضين.

وأشار المحامي في مرافعته أمام المحكمة، إلى أن بعض موظفي الجهاز الإداري للدولة، ينتمون إلى جماعة الإخوان، ويشغلون مناصب تؤثر في معيشة المواطنين اليومية، وقال: "المصايب اللي بتحصل في البلد، بسبب عدم فصل الموظفين الإخوانيين من أعمالهم".

واستند إلى حادث قطار محطة مصر، مشيرا إلى أنه لا يستبعد تورط الكوادر الإخوانية الموجودة بهيئة سكك حديد مصر في هذا الحادث الذي أودى بحياة أكثر من 20 مواطنا وعدد كبير من المصابين.