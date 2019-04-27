  • السبت 27 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:13 م
بحث متقدم
حكم بإعدام 7 متهمين في قتل ضابط بالإسماعيلية

مصير موظفي الإخوان تحسمه ?«المفوضين» قريبًا

المهندس فرج عامر

إسرائيل تحتفل بملوخية «فرجللو».. و«عامر» يرد

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

محمد صلاح وكلوب

«كلوب» يتحدث لأول مرة عن «مشادته» مع صلاح

إسماعيل هنية

هنية يتحدث عن "صفقة القرن": مرتاحون لموقف مصر

السعودية

السعودية تعلن وفاة سعود القحطاني

الصورة المنشورة

حل لغز أول صورة لـ "سي آي إيه" على إنستجرام

السترات الصفراء

فرنسا.. مواجهات بين الشرطة و"السترات الصفراء"

الملك عبدالله ونتنياهو

الأردن يعلن "اللاءات الثلاثة" بشأن صفقة القرن

السعودية

بعد العقوبات الأمريكية المفاجئة.. السعودية تتعهد بهذا الأمر

أتلتيكو مدريد يهزم بلد الوليد بهدف «فيرنانديز»

الرياضة

بالفيديو..اتلتيكو مدريد "سوبر" اسبانيا على حساب ريال مدريد
بالفيديو..اتلتيكو مدريد "سوبر" اسبانيا على حساب ريال مدريد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أتلتيكو مدريد يهزم فالنسيا بثلاثية

#

أتلتيكو مدريد يهزم إيبار بهدف «ليمار»

#

أتلتيكو مدريد يجدد تعاقده مع «أوبلاك»

#

بالصور.. اعتقال مدرب أتلتيكو مدريد

المصريون

أتلتيكو مدريد

بلد الوليد

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على بلد الوليد، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، والتي شهدت أيضا تعادل أتلتيك بلباو مع ألافيس 1/1.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعب بلد الوليد خواكين فيرنانديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بلد الوليد عند 35 نقطة في المركز السابع عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الثاني والعشرين لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ثماني، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة عشر لبلد الوليد هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 11.

وفي المباراة الثانية، تعادل أتلتيك بلباو مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1/1.

وتقدم بلباو بهدف سجله بينات اتشيبريا في الدقيقة 41 ،وتعادل بورخا باستون لفريق ألافيس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع بلباو رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، كما رفع ألافيس رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن.

وبإمكان برشلونة أن يتوج رسميا بلقب الدوري لهذا الموسم في حال فوزه على ليفانتي في وقت لاحق من اليوم، بدون الانتظار لنتائج الجولات المتبقية.

وفي حال فوز برشلونة اليوم، سيضمن التتويج باللقب بصرف النظر عن نتائجه أو نتائج أتلتيكو في المباريات الثلاث المتبقية للموسم بفضل المواجهات المباشرة بين الفريقين والتي تصب في مصلحة برشلونة الذي فاز بمجموع مباراتي الدور الأول والثاني 3 / 1.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أردوغان: تركيا ستواصل دعم أشقائها السودانيين
» قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة.. تعرف على السبب
» مهاجم افريقي يرحب باللعب للأهلي ويرفض الزمالك
» مواليد 97.. الأهلي يهزم الزمالك 1/2
» طائرة سعودية تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة
» «الاتصالات» تبحث مع البنك الدولى زيادة «الإنترنت فائق السرعة»
» يد الأهلي تسقط أمام الجزيرة 26-25
» مسئول إيراني سابق يهدد بـ"بحور من الدماء"
» توتنهام يسقط أمام وست هام بهدف «أنطونيو»
» طالبة تقفز من الطابق الثامن بالإسكندرية
» «طولان» يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة النجوم

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:06 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون