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أردوغان: تركيا ستواصل دعم أشقائها السودانيين

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وكالات

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أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، أن تركيا ستواصل دعم أشقائها في السودان، مشيرًا إلى أن السودان، الذي يعد بمثابة "القلب لأفريقيا"، تعرض لتدخلات خارجية في جميع شؤونه، خلال الفترة الماضية.

وأضاف "أردوغان"، في كلمة له خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ28 لحزبه "العدالة والتنمية" في أنقرة، تعليقا على عدد من الملفات الإقليمية، "لقد قسموا البلاد أولا، والآن يحاولون ابتلاعه".

وشدّد الرئيس التركي على الأهمية الكبيرة لأمن واستقرار السودان بالنسبة لمنطقتي شرق ووسط إفريقيا، وأعرب عن أمله في أن تنتهي الأحداث التي تشهدها البلاد بما يتوافق مع مطالب وتطلعات شعبها.


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