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"دبي الإسلامي" يبحث صفقة محتملة للاستحواذ على "بنك نور"

مال وأعمال

بنك دبي
بنك دبي

عصام الشربيني

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أعلن بنك دبي الإسلامي، أنه حصل على موافقة من مجلس إدارته لاستكشاف استحواذ محتمل على بنك نور غير المدرج.
وأضاف أكبر بنك إسلامي في الإمارات، في بيان، أن مجلس إدارته سمح له بتعيين مستشارين ماليين لإجراء الفحص الفني على بنك نور، وتقديم رأي واضح بخصوص تقييمه.
ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية مساهم مشترك في البنكين، وتملك 28.37% في "دبي الإسلامي"، ونحو من 22.7% في "نور".
وأكدت مصادر أن بنك دبي الإسلامي (أقدم البنوك الإسلامية في العالم) يجري محادثات مع مساهمي بنك نور - مقره دبي- بشأن استحواذ محتمل.
وقال "دبي الإسلامي"، في بيان، إنه يتفقد بانتظام فرص دعم التوسع، بما في ذلك الاستحواذات.

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