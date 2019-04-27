فرنسا: آلية دعم المبادلات التجارية مع إيران تحقق تقدمًا

27 أبريل 2019 - 06:19 م



أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن آلية دعم المبادلات التجارية التي أقامتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا للالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران تحقق تقدمًا إيجابيًّا، وذلك بعد الخطوات الأخيرة للحكومة الأمريكية للضغط على إيران.

وقالت الوزارة: "العمل الذي دخل حيز التنفيذ يحقق تقدمًا إيجابيًّا، ومن المأمول الوصول إلى نتيجة نهائية، ويجب أيضًا على إيران تحقيق تقدم مكافئ من جانبها".

وجددت فرنسا أيضًا دعمها للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران.

وطالبت الولايات المتحدة، بأن يوقف مشترو النفط الإيراني وارداتهم منه بحلول أول مايو، أو يواجهوا عقوبات، في خطوة تستهدف تجفيف منابع إيرادات طهران من النفط.

وأداة دعم المبادلات التجارية طريقة لمقايضة صادرات النفط والغاز الإيرانية ببضائع الاتحاد الأوروبي، لكن الطموحات المعلقة عليها تراجعت.

ويقول دبلوماسيون إنها لن تُستخدم إلا في معاملات أقل حجمًا مثل مشتريات السلع الإنسانية أو الأغذية.

