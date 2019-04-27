منظومة النقل تتداول 149.5 مليون طن بضائع سنويا

27 أبريل 2019 - 06:17 م



قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن حجم البضائع التي تتداولها منظومة النقل في مصر سنويا يقدر بنحو 149.5 مليون طن موزعة بين وسائل النقل المختلفة، منها 66.5% واردات و33.5% صادرات.

وأضاف الوكيل أن الاستثمار في الأنشطة اللوجستية تضاعف خلال الأعوام القليلة الماضية ليصل إلى 51.115 مليار جنيه، لافتا إلى أن ذلك القطاع يضم نحو 7.7% من حجم العمالة في مصر.

وأكد الوكيل أهمية الاستثمار في اللوجستيات حيث إن رفع كفاءة القطاع يؤثر بشكل مباشر في خفض أسعار السلع ومدخلات الإنتاج ورفع تنافسية المنتج المصري.

أشار الوكيل إلى أن مصرستنظم الجمعية العمومية للاتحاد الدولى «الفياتا» خلال العام الحالي، وذلك للمرة الثانية في تاريخها.

