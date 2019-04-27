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هواوي" تسعى للاستثمار في تطوير أنظمة الاتصالات بقطاعات النقل

مال وأعمال

هواوي
هواوي

عصام الشربيني

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أكد وفد من شركة  "هواوي" الصينية رغبة الشركة في الاستثمار في قطاعات النقل بمصر، موضحا أنه ستتم دراسة كافة مشروعات النقل التي  يُمكن المنافسة على تنفيذها بمصر.

وقد أكد الفريق  كامل الوزير وزير النقل  اهتمام الوزارة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة قطاعات النقل سواء كانت (سكة حديد – مترو أنفاق – نقل نهري – نقل بحري – طُرق )، لافتا  إلى أن هناك حجم أعمال ومشروعات ضخمة في هذه القطاعات يمكن أن تتقدم  هواوي للمنافسة على تنفيذها، منها بعض المشروعات  في مجال السكك الحديدية.

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