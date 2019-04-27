» مواليد 97.. الأهلي يهزم الزمالك 1/2

27 أبريل 2019 - 06:00 م

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 97 أمام نظيره نادي الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين، والأخيرة من الموسم الحالي (2018-2019)



وسجل الهدف الأول لفريق القلعة الحمراء، اللاعب أحمد الشيخ، في الدقيقة 8، من عمر الشوط الأول، بينما سجل الهدف الثاني للفريق الأحمر، ميشو عمارة، في الدقيقة الـ26. ودخل الفريق الأحمر مباراة القمة أمام القلعة البيضاء، من أجل الفوز وهو ما حققه لإنهاء الموسم بفوز معنوي يثبت به جدارته بالفوز بلقب دوري الجمهورية.



ويتربع الأهلي على صدارة الترتيب منفردًا، برصيد 88 نقطة، من الفوز في 28 مباراة والتعادل في 4 مباريات، مقابل هزيمتين، مسجلًا 74 هدفاً فيما تلقت شباكه 21 هدفًا، علمًا بأنه تُوج باللقب رسميًا قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

ويضم الجهاز الفني لفريق 1997؛ عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وهشام السيد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل، ومحمد السيد أخصائي التدليك.

وأكد عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب بالأهلي، أنه طالب اللاعبين بالتركيز جيداً في مباراة الزمالك اليوم؛ من أجل ختام الموسم بشكل متميز.