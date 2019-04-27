» «الاتصالات» تبحث مع البنك الدولى زيادة «الإنترنت فائق السرعة»

27 أبريل 2019 - 05:54 م



تبحث وزارة الاتصالات الاستعانة بخبرات البنك الدولي لتحسين جودة الانترنت في مصر.



وقالت الوزارة، فى بيان، لها إن «خبراء البنك يساعدون الوزارة على تطوير نموذج اقتصادى لتحديد المجالات القائدة التى تساعد على زيادة مساهمة قطاع الاتصالات فى النمو الاقتصادى لمصر، فى إطار التعاون الحالى القائم بين البنك الدولى ووزارة الاتصالات، خاصة فى مجال تحديث استراتيجية الإنترنت فائق السرعة من خلال تقديم البنك الدولى الدعم الفنى للوزارة وللجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى هذا المجال».

