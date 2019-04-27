المشدد 10 سنوات لمتهمين بـ "أحداث قسم التبين"

قضت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة الجنايات بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك في قضية "أحداث قسم التبين".

وأسندت النيابة للمتهمين في هذه القضية تهم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة انشأت على خلاف القانون، وذلك عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.

وكانت محكمة جنايات القاهرة في 5 نوفمبر 2016 اصدرت حكما بالسجن المشدد 15 سنة على 21 متهمًا والسجن المشدد 10 سنوات على 15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات على 11 متهمًا وإلزمت المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.