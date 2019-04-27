» طالبة تقفز من الطابق الثامن بالإسكندرية

لقيت طالبة مصرعها ثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الثامن بعقار بمنطقة زيزينيا شرقي الإسكندرية، فيما قرر والدها أنها تعاني من نوبات صرع.

تلقى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بسقوط طالبة من الطابق الثامن بعقار بدائرة قسم شرطة أول الرمل وتوفيت، فانتقل معاون مباحث قسم شرطة أول الرمل وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة «أ.م»، 25 سنة، طالبة، مسجاة أمام العقار سكنها بمنطقة زيزينيا، وبها إصابات وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

و قرر والدها أمام وكيل نيابة أول الرمل ، تاجر ملابس، إن زوجته وابنته الأخرى كانتا في زيارة لجارتهما وتركا المتوفية بمفردها وعند عودتهما إلى المنزل لم يعثرا عليها، وعندما نظرتا من الشرفة وجدوها ملقاة على الأرض جثة هامدة.

وأضاف والد الفتاة في التحقيقات أن ابنته كانت تعاني من نوبات صرع، وقدم الشهادات والتقارير الطبية التي تؤكد أقواله. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وأمر محمد يحى وكيل نيابة الرمل بتشريح جثة المتوفية لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.