  • السبت 27 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:14 م
بحث متقدم
حكم بإعدام 7 متهمين في قتل ضابط بالإسماعيلية

مصير موظفي الإخوان تحسمه ?«المفوضين» قريبًا

المهندس فرج عامر

إسرائيل تحتفل بملوخية «فرجللو».. و«عامر» يرد

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

محمد صلاح وكلوب

«كلوب» يتحدث لأول مرة عن «مشادته» مع صلاح

إسماعيل هنية

هنية يتحدث عن "صفقة القرن": مرتاحون لموقف مصر

السعودية

السعودية تعلن وفاة سعود القحطاني

الصورة المنشورة

حل لغز أول صورة لـ "سي آي إيه" على إنستجرام

السترات الصفراء

فرنسا.. مواجهات بين الشرطة و"السترات الصفراء"

الملك عبدالله ونتنياهو

الأردن يعلن "اللاءات الثلاثة" بشأن صفقة القرن

السعودية

بعد العقوبات الأمريكية المفاجئة.. السعودية تتعهد بهذا الأمر

والدها يوضح..

طالبة تقفز من الطابق الثامن بالإسكندرية

قضايا وحوادث

جثة
جثة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

فى هذه الحالة.. لا يجوز للمنتقبة الإدلاء بصوتها فى اللجان

#

طالبة تلقى طفليها من "دورة المياه" خشية افتضاح أمرها

#

«بنك SAIB» يبحث تطوير خدماته مع عملائه

#

اللعب ينهي حياة طفلة بكرداسة

انتحار

سقوط

الإسكندرية

زيزينيا

لقيت طالبة مصرعها ثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الثامن بعقار بمنطقة زيزينيا شرقي الإسكندرية، فيما قرر والدها أنها تعاني من نوبات صرع.

تلقى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بسقوط طالبة من الطابق الثامن بعقار بدائرة قسم شرطة أول الرمل وتوفيت، فانتقل معاون مباحث قسم شرطة أول الرمل وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة «أ.م»، 25 سنة، طالبة، مسجاة أمام العقار سكنها بمنطقة زيزينيا، وبها إصابات وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

و قرر والدها أمام وكيل نيابة أول الرمل ، تاجر ملابس، إن زوجته وابنته الأخرى كانتا في زيارة لجارتهما وتركا المتوفية بمفردها وعند عودتهما إلى المنزل لم يعثرا عليها، وعندما نظرتا من الشرفة وجدوها ملقاة على الأرض جثة هامدة.

وأضاف والد الفتاة في التحقيقات أن ابنته كانت تعاني من نوبات صرع، وقدم الشهادات والتقارير الطبية التي تؤكد أقواله. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وأمر محمد يحى وكيل نيابة الرمل بتشريح جثة المتوفية لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أردوغان: تركيا ستواصل دعم أشقائها السودانيين
» قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة.. تعرف على السبب
» مهاجم افريقي يرحب باللعب للأهلي ويرفض الزمالك
» مواليد 97.. الأهلي يهزم الزمالك 1/2
» طائرة سعودية تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة
» «الاتصالات» تبحث مع البنك الدولى زيادة «الإنترنت فائق السرعة»
» يد الأهلي تسقط أمام الجزيرة 26-25
» مسئول إيراني سابق يهدد بـ"بحور من الدماء"
» توتنهام يسقط أمام وست هام بهدف «أنطونيو»
» طالبة تقفز من الطابق الثامن بالإسكندرية
» «طولان» يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة النجوم

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:06 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون