السعودية تعلن وفاة سعود القحطاني

27 أبريل 2019 - 05:31 م

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن وفاة محافظ رنية، سعود بن عبدالمحسن القحطاني، أثناء رحلة علاجية خارج المملكة.

وقالت الإمارة على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: إنها “تتقدم بصادق العزاء والمواساة لذوي الأستاذ سعود بن عبدالمحسن القحطاني محافظ رنية والذي انتقل إلى رحمة الله اليوم (الخميس)، أثناء رحلة علاجية خارج المملكة”.

وجاءت وفاة “القحطاني”، بعد 10 أشهر فقط من تعيينه محافظًا لمحافظة رنية التابعة لمنطقة مكة، والتي أحدث فيها نقلة نوعية بحسب شهادات الأهالي.

ولم تمنع الرحلة العلاجية لـ”القحطاني” في دولة ألمانيا، من التواصل المستمر مع المسؤولين بالمحافظة، وتفقّده سير العمل التنموي كما يجب.

#إمارة_مكة

تتقدم بصادق العزاء والمواساة لذوي

الأستاذ سعود بن عبدالمحسن القحطاني

محافظ #رنية

والذي انتقل إلى رحمة الله اليوم (الخميس)

أثناء رحلة علاجية خارج المملكة. pic.twitter.com/IVft2iOyv2 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) 25 أبريل 2019