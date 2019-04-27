  • السبت 27 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:14 م
بحث متقدم
حكم بإعدام 7 متهمين في قتل ضابط بالإسماعيلية

مصير موظفي الإخوان تحسمه ?«المفوضين» قريبًا

المهندس فرج عامر

إسرائيل تحتفل بملوخية «فرجللو».. و«عامر» يرد

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

محمد صلاح وكلوب

«كلوب» يتحدث لأول مرة عن «مشادته» مع صلاح

إسماعيل هنية

هنية يتحدث عن "صفقة القرن": مرتاحون لموقف مصر

السعودية

السعودية تعلن وفاة سعود القحطاني

الصورة المنشورة

حل لغز أول صورة لـ "سي آي إيه" على إنستجرام

السترات الصفراء

فرنسا.. مواجهات بين الشرطة و"السترات الصفراء"

الملك عبدالله ونتنياهو

الأردن يعلن "اللاءات الثلاثة" بشأن صفقة القرن

السعودية

بعد العقوبات الأمريكية المفاجئة.. السعودية تتعهد بهذا الأمر

السعودية تعلن وفاة سعود القحطاني

عرب وعالم

السعودية
السعودية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مصرع طيارين سعوديين في انفجارات سريلانكا

#

السعودية تعلن تعليق رحلاتها إلى إحدى الدول العربية

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

#

الديوان الملكي يُعلن وفاة إحدى الأميرات

السعودية

وفاة

سعود القحطاني

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن وفاة محافظ رنية، سعود بن عبدالمحسن القحطاني، أثناء رحلة علاجية خارج المملكة.

وقالت الإمارة على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: إنها “تتقدم بصادق العزاء والمواساة لذوي الأستاذ سعود بن عبدالمحسن القحطاني محافظ رنية والذي انتقل إلى رحمة الله اليوم (الخميس)، أثناء رحلة علاجية خارج المملكة”.

وجاءت وفاة “القحطاني”، بعد 10 أشهر فقط من تعيينه محافظًا لمحافظة رنية التابعة لمنطقة مكة، والتي أحدث فيها نقلة نوعية بحسب شهادات الأهالي.

ولم تمنع الرحلة العلاجية لـ”القحطاني” في دولة ألمانيا، من التواصل المستمر مع المسؤولين بالمحافظة، وتفقّده سير العمل التنموي كما يجب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أردوغان: تركيا ستواصل دعم أشقائها السودانيين
» قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة.. تعرف على السبب
» مهاجم افريقي يرحب باللعب للأهلي ويرفض الزمالك
» مواليد 97.. الأهلي يهزم الزمالك 1/2
» طائرة سعودية تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة
» «الاتصالات» تبحث مع البنك الدولى زيادة «الإنترنت فائق السرعة»
» يد الأهلي تسقط أمام الجزيرة 26-25
» مسئول إيراني سابق يهدد بـ"بحور من الدماء"
» توتنهام يسقط أمام وست هام بهدف «أنطونيو»
» طالبة تقفز من الطابق الثامن بالإسكندرية
» «طولان» يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة النجوم

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عشاء

    08:06 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون