مصر رئيسا للبورصات العربية

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رحب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بانتقال رئاسة اتحاد البورصات العربية من بورصة دبي إلى البورصة المصرية، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بينها، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه اليورصات وأسواق المال في الاقتصاد العالمي.

وتستضيف القاهرة اليوم اجتماعات المؤتمر العاشر لاتحاد البورصات العربية.

ووجه رئيس وأعضاء الاتحاد الشكر للحكومة المصرية على استضافة المؤتمر، معربين عن ثقتهم في أن رئاسة مصر ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بين البورصات وأسواق المال العربية، فيما يخص العمل على وضع نظام تداول الكتروني وتوحيد الأنظمة واللوائح المتعلقة بالبورصات وتسوية المنازعات.

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