أوراسكوم تكلف المستشار المالي بدارسة القيمة العادلة لسهم النيل للسكر

27 أبريل 2019 - 05:27 م



وافقت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة على تكليف المستشار المالي المستقل بتحديث دراسة وتقرير القيمة العادلة لسهم النيل للسكر.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة المصرية ، قرارها إلى أخذ نتائج القوائم المالية المدققة للنيل للسكر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بجانب القوائم المالية التي سيتم إصدارها عن 31 مارس 2019.

وأوضحت، أن مجلس إداراتها وافق على تفويض عقيل بشير نائب رئيس مجلس الإدارة بمخاطبة ممثلي البائعين لمدة الفترة الحصرية للتعاقد والتي تنتهي في 26 أبريل 2019.

وبحسب البيان قرر المجلس تعديل الفقرة الأولى من البند العاشر من جدول أعمال الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 5 مايو 2019 والخاصة بالاستحواذ على كامل أسهم النيل للسكر لتصبح ”إحاطة الجمعية بكافة الإجراءات التي اتخذتها الشركة حتى تاريخة لحين انتهاء الدراسة المحدثة من المستشار المالي المستقل وإنهاء المفاوضات في شأن الاستحواذ”.

