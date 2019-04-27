«كلوب» يتحدث لأول مرة عن «مشادته» مع صلاح

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كلوب

نفى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، ما تردد مؤخرًا عن دخوله في مشادة مع النجم محمد صلاح، هداف الريدز والدوري الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية، أفادت بأن المدرب الألماني واللاعب المصري على خلاف ولم تعد علاقتهما كما كانت في السابق.

وصرح كلوب بعد المباراة لشبكة «سكاي سبورت» العالمية: «قلت لك أن لا تصدق حتى 3% مما تقرأه على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأكد: «لم يكن لدي أي خلاف أو جدال مع محمد صلاح، وما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح، كذلك روبيرتو فيرمينو لن يغيب حتى نهاية الموسم، كما قيل من البعض».

ونجح صلاح في تسجيل هدفين وصنع هدفًا آخر في مرمى هدرسفيلد التي انتهت بفوز الريدز بخماسية نظيفة خلال اللقاء الذي أقُيمت مساء الجمعة على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز الآن صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا قبل مواجهة يوم الأحد بين مانشستر سيتي وبيرنلي، كما يستعد الفريق لمواجهة برشلونة الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.


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