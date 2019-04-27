» مسئول إيراني سابق يهدد بـ"بحور من الدماء"

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وزير الخارجية الإيراني السابق، منوشهر متكي
وزير الخارجية الإيراني السابق، منوشهر متكي

وكالات

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هدد وزير الخارجية الإيراني السابق، منوشهر متكي، الإمارات بقطع صادراتها النفطية عقب مسارعتها مع السعودية، لتلبية دعوة أمريكا تعويض النفط الإيراني للأسواق العالمية بعد حظر واشنطن صادراتها.

وقدم وزير الخارجية الإيراني في عهد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، نصيحة، إلى شيوخ دولة الإمارات، عبر تغريدة باللغة العربية، داعيا إياهم لعدم الانخراط في لعبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطيرة التي قد تؤدي إلى قطع صادرات الإمارات من النفط، وذلك وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.

وأفادت الوكالة الإيرانية، أن "الوزير السابق متكي كتب في تغريدته التي نشرها باللغة العربية ما يلي: "بعد انتصار الثورة الإسلامية وعندما أثار شيوخ الإمارات وبتشجيع من البريطانيين إعلانا واسعا ضد الجزر الإيرانية صرح ‌رئيس إيران آنذاك هاشمي رفسنجاني أن على الإماراتيين أن يتوقعوا بحرا من الدماء".

وأضاف: "اليوم ينبغي على شيوخ الإمارات أن يعرفوا أن الدخول في لعبة ترامب الخطيرة ضد إيران يؤدي إلى قطع صادراتهم النفطية".

?وكان البيت الأبيض، قال إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل مايو.

ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي". وأضاف أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".



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