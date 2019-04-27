"اقتصادية دبي" تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1%

27 أبريل 2019 - 05:23 م



توقعت "اقتصادية دبي" أن تصل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارة على المدى القصير في المتوسط إلى 2.1% و3.8% و2.8% في الأعوام 2019 و2020 و2021 على الترتيب.

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن المبادرات والاستثمارات التي تقودها حكومة دبي استعدادًا لاستضافة معرض "إكسبو 2020 دبي" تمثل حجر الأساس لزيادة الائتمان والاستثمار في القطاع الخاص بالإمارة.

وشهد النشاط الاقتصادي في الإمارة تحسنًا ملحوظًا مع بداية هذا العام، الأمر الذي انعكس في زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة وتحسن أداء مؤسسات الأعمال.

وارتفعت قيمة مؤشر ثقة الأعمال في الربع الأول من العام 2019 بمعدل 10.2 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

وأظهر مسح مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن اقتصادية دبي أن 59% من الشركات متفائلة بشأن النمو في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بنسبة 41% للفترة ذاتها من عام 2018.

