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قبل شم النسيم..

ضبط نصف طن أسماك فاسدة بالإسكندرية

قضايا وحوادث

مصادرة طن إلا ربع أسماك فاسدة بالإسكندرية
مصادرة طن إلا ربع أسماك فاسدة بالإسكندرية

أحمد سالم

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الإسكندرية

شم النسيم

اسماك

رنجة

فسيخ

تمكن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط نحو نصف طن أسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل محل بمنطقة سيدي جابر، قبل ترويجها في أعياد شم النسيم.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص بمنطقة سيدي جابر لتجارة السلع الغذائية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأسماك المملحة والمدخنة الفاسدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمداهمة المحل، ألقي القبض على المتهم، وعثر على 450 كيلو جرام "فسيخ- رنجة – سردين" معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق في شم النسيم.

وفقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تبين أن الأسماك المضبوطة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.


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