ارتفاع أسعار النفط بعد وقف أمريكا "إعفاءات" الخام الإيراني

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قفزت أسعار النفط، لأعلى مستوياتها في نحو 6 أشهر، عقب إعلان البيت الأبيض عدم الاستمرار في استثناء 8 دول من العقوبات المفروضة على استيراد النفط الإيراني، اعتبارا من مطلع مايو المقبل.
وأدى هذا لارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 2.5% إلى 73.84 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 5 نوفمبر، عندما بدأت واشنطن في تنفيذ الجولة الثانية من العقوبات الاقتصادية على طهران والتي طالت قطاع النفط الحيوي.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بيان على موقع البيت الأبيض، إن السعودية والإمارات بالإضافة إلى بلاده ستغطي النقص الناتج عن العقوبات على طهران.
يهدف ترامب إلى الوصول بالصادرات النفطية الإيرانية إلى صفر، بسبب أعمال إيران العدائية بالشرق الأوسط.

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