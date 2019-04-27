» توتنهام يسقط أمام وست هام بهدف «أنطونيو»

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المصريون

توتنهام

وست هام

أنطونيو

سقط فريق توتنهام أمام نظيره وست هام، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ36من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف المباراة الوحيد ميشيل أنطونيو في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

ورفع وست هام رصيده إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد توتنهام عند 70 نقطة في المركز الثالث.

يذكر أن هذه الخسارة هي الثانية عشر لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 23 مباراة والتعادل في واحدة، فيما يعد هذا الفوز هو الثالث عشر لوست هام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 16 مباراة والتعادل في سبع.



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