بعد العقوبات الأمريكية المفاجئة.. السعودية تتعهد بهذا الأمر

27 أبريل 2019 - 05:16 م



أعلنت السعودية، إنها ستنسق مع منتجي النفط الآخرين بما يكفل إمدادات نفطية كافية وسوقًا متوازنة، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستُنهي إعفاءات منحتها إلى مشترين للنفط الإيراني، بشكل مفاجئ ضمن العقوبات التي تتخذها ضد إيران بهذا الشأن.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في بيان "المملكة تراقب من كثب التطورات في سوق النفط بعد البيان الصادر عن الحكومة الأمريكية في الآونة الأخيرة بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط من إيران".

وأضاف البيان أنه في الوقت الذي تضمن فيه السعودية عدم اختلال توازن سوق الخام العالمية، ستنسق مع منتجي النفط بما يكفل إتاحة إمدادات كافية للمستهلكين.

