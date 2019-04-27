في الكويت.. اكتشاف علاج للمثلية الجنسية

ادّعت الباحثة الكويتية مريم السُهيل، أنها وجدت علاجًا لـ «المثلية الجنسية»، وأشارت إلى أن «مثليي الجنس يصابون بالرغبة الجنسية بعد تعرضهم لاعتداء جنسي ويستمر هذا لوجود دودة في مؤخراتهم تتغذى على السائل المنوي».

جاءت تصريحات «السهيل» أثناء استضافتها بإحدى البرامج على التلفزيون الكويتي، حيث قامت بصناعة تركيبة علاجية خاصة نصحت بـ«ضرورة استخدامها في أوقات محددة»، فيما عرضت لضيوف البرنامج عينة من الحبوب التي تقول إنها «من ابتكارها».

وأوضحت أن علاجها المكتشَف يرتكز على التحاميل العلاجية أو ما يُعرف بـ «اللبوس الطبي» المستوحى من وصفات قديمة، بحسب ما جاء في «ديلي ميل» البريطانية.

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