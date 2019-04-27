» «طولان» يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة النجوم

27 أبريل 2019 - 05:10 م

أعلن حلمى طولان، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة النجوم فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الخامسة والنصف بملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري العام.

وضمت قائمة الاتحاد كلا من: الهانى سليمان ومحمود الزنفلى فى حراسه المرمى و محمود شعبان و سيد سالم و محمد ناصف محمود رزق ومحمد انور و ولاس دسليفا و احمد توفيق فى خط الدفاع و نور السيد و خالد الغندور و احمد نبيل مانجا و احمد دوواد و كريم الديب و كريم ممدوح ورزاق سيسيه و عمار حمدى فى خط الوسط فضلا عن خالد قمر و توشكا ومحمد جدو فى الهجوم.