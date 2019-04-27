» «شاموسكا» يقترب من تدريب الهلال السعودي

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شاموسكا

قرر نادي الهلال السعودي، إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش رسميا، بعد خسارة الفريق أمس أمام التعاون بخماسية نظيفة في الدور قبل النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح المصدر،الذي لم يتم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الادارة سارعت بدراسة عدد من السير الذاتية لمدربين، واستقر الأمر على مخاطبة ادارة نادي الفيصلي لاستعارة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا لقيادة الفريق في مبارياته المتبقية بالدوري أمام التعاون والاتفاق والشباب .

ويحاول الهلال اللحاق بآخر فرصة لمصالحة جماهيره بتحقيق لقب الدوري حيث يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف المتصدر فريق النصر ويملك الهلال مباراة مؤجلة أمام التعاون سيخوضها بعد غد الاثنين.

وحقق البرازيلي بريكليس شاموسكا نتائج متميزة منذ قدومه لقيادة فريق الفيصلي مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018 ،إذ قاد الفريق إلى تحقيق المركز السادس برصيد 43 نقطة ولم يتعرض للخسارة طوال عشر مباريات متتالية.

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