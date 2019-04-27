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التخطيط" تنتهي من تدريب 3700 من قيادات الجهاز الإداري

مال وأعمال

هالة السعيد
هالة السعيد

عصام الشربيني

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اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الفعاليات التدريبية للبرنامج الاستراتيجي "وطني 2030"، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن البرنامج يهدف في محوره التدريبي الأول إلى إرساء قاعدة معرفية موحدة في مجالات تطوير مهارات إدارة الذات، والتركيز على التفكير الإيجابي، وكذلك التقييم الذاتي لمستوى الإنتاجية، وكيفية تحديد الأولويات والمهام.
وأشارت إلى أن التدريب يتضمن في محوريه الثاني والثالث التعرف على رؤية مصر 2030، وكذلك التعريف بقانون الخدمة المدنية والإطار التشريعي المنظم له.
وأكدت غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، أنه تم تدريب 3700 متدرب من القيادات والإدارة الوسطى والإشرافية بالبرنامج في وقت قياسي بلغ 3 أشهر فقط.

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