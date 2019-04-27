اتفاق "مصرى - قبرصى" لضخ استثمارات في المشروعات القومية

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اتفقت مصر وقبرص على زيادة الاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة، وتشجيع مستثمري قبرص على ضخ استثمارات جديدة في المجالات المختلفة التي تخلقها المشروعات القومية الكبرى، مثل محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع هضبة الجلالة.
والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار،  وفداً حكومياً قبرصياً، برئاسة دمترويوس سيلورايس، رئيس مجلس النواب، وعضوية ميخاليس ميخائيل، رئيس الهيئة القبرصية لدعم الاستثمار، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان القبرصي.
وقالت الوزيرة إن مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين متعددة، مشيرة إلى أنه سبق توقيع 3 مذكرات تفاهم في آخر فعاليات اللجنة المشتركة بين البلدين، من بينها مذكرة لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع الأطراف على تبادل وفود الأعمال من قبرص لمصر والعكس، والترويج للفعاليات المشتركة والمتعلقة بالاستثمار.
وذكر رئيس الهيئة القبرصية لدعم الاستثمار، أن الهيئة تشجع المستثمرين في قبرص على ضخ استثمارات جديدة بمصر، بعد وصول الاستثمارات القبرصية داخل مصر إلى 400 مليون دولار، وارتفاع عدد شركاتها العاملة بالسوق المصرية إلى 224 شركة في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والطاقة.
واصطحبت الوزيرة الوفد القبرصي في جولة بمركز خدمات المستثمرين لشرح الفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر للمشروعات القومية الكبرى

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