ثعبان يتحول إلى فراشات يتصدر مواقع التواصل

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مواقع التواصل

شم النسيم

مغنية أمريكية

أصدرت المغنية الأمريكية «تايلور سويفت» فيديو كليب جديد بعنوان «أنا ME »، بالتعاون مع «بريندون أوري»، آخر أعضاء فرقة «بانيك! آت ذا ديسكو».

وظهرت «سويفت» في الفيديو ترتدي العديد من الألوان الزاهية تزامنًا مع اقتراب «عيد شم النسيم»، بينما يبدأ الفيديو بثعبان يتحول إلى فراشات متطايرة.

وتفاعل المعجبون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأغنية، حتى وصل عدد مشاهداتها إلى أكثر من 27 مليون في أقل من 15 ساعة، منذ ظهوره على «يوتيوب»، صباح اليوم الجمعة.

شاهد الفيديو..


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