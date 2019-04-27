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الدكتور شوقي علام

مفتى الجمهورية: تنظيم النسل لا يجيز الإجهاض

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مفتى الجمهورية: تنظيم النسل لا يجيز الإجهاض

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الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

وكالات

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أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الديار الإسلامية المصرية، أن تنظيم النسل لا يجيز للمرأة الإجهاض بعد تكون الجنين، مشيرًا إلى أن الرزق هو كالقضاء والقدر مقدر عن عند الله عز وجل.

وقال "علام"، في الحوار الأسبوعي من حلقة برنامج "مع المفتي" المُذاع على "قناة الناس" الذي يُقدِّمه الإعلامي شريف فؤاد، إن الإجهاض حرام شرعًا بدعوى الخوف على جمال المرأة أو إصابتها بالإرهاق أو الانشغال؛ فهذا لا يجوز بعد تكون الجنين؛ فالشريعة الإسلامية تحمي الجنين في بداياته الأولى وهو مشروع إنسان، واتِّخاذ الأسباب يكون قبل تكوُّن الجنين.

وأضاف أن الإنسان وغيره من المخلوقات رزقهم مكفول مسبقًا في علم الله ولكن علينا جميعًا الأخذ بالأسباب كما فعلت السيدة مريم عليها السلام عندما أمرها الله عز وجل بهز جذع النخلة؛ فالعمل أو الأخذ بالأسباب هو جزء من العبادة ولا يتعارض مع القضاء والقدر؛ فتحديد الله عز وجل للرزق ليس معناه عدم الأخذ بالأسباب أو عدم السعي.

واختتم مفتي الجمهورية حواره مؤكدًا عدة أمور قائلًا: "لا مانع شرعًا من تنظيم النسل أيًّا كان السبب سواء لحاجة أو لأمر ضروري أو تحسيني؛ فهذا السبب لا يمنع ولا يتعارض أبدًا مع قضاء الله وقدره؛ فالرزق مكفول لكل إنسان، ولكن على الإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الرزق، وأن يبذل كل وجه متقن والذي يتوافق مع الحياة والواقع، ثم يتوكل بعد ذلك على الله عز وجل".


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