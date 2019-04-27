  • السبت 27 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:17 م
بحث متقدم
الدكتور شوقي علام

مفتى الجمهورية: تنظيم النسل لا يجيز الإجهاض

الصورة المنشورة

حل لغز أول صورة لـ "سي آي إيه" على إنستجرام

وزير التعليم

لطلاب أولى ثانوي.. نماذج استرشادية للتقويم في جميع المواد

بوتين

بوتين يلمح إلى شن "هجوم شامل" على إدلب

السترات الصفراء

فرنسا.. مواجهات بين الشرطة و"السترات الصفراء"

احتجاجات السودان

مئات السودانيين يعتصمون أمام مصفاة للنفط بالخرطوم ‎

الملك عبدالله ونتنياهو

الأردن يعلن "اللاءات الثلاثة" بشأن صفقة القرن

السائح السعودي

فندق بسريلانكا يرفض استقبال سعودي: لأنك مسلم

عمال مصريون فى الكويت

خبر حزين للمصرين في الكويت.. تصفية 5792 عاملًا

قطر والإمارات تتفقان على إنهاء الصراع الليبي

مفاجأة.. قطر تتراجع وتسحب قرارها ضد الإمارات

مقترح مقدم من نائب برلماني:

الحبس والغرامة لمن لا يحترم السلام الجمهوري

الحياة السياسية

البرلمان
البرلمان

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

رايت أني أحاول السباحة

#

لبنان: لا يمكن لـ«صفقة القرن» أن تعيش

#

الرئيس الأمريكي يهدد المصابين بـ«متلازمة ترامب»

#

السودان: فرنسا لا تمانع دورنا في إحلال السلام بإفريقيا الوسطى



قال النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم لخميس القادم بمشروع قانون إلى لجنة الرياضة بالبرلمان لفرض عقوبات داخل المنشآت الرياضية التي لا تحترم القواعد الخاصة بالسلام الجمهوري.
وأضاف البطيخي لـ"المصريون"، أن اقتراحه جاء بعد أن لاحظ قيام بعض الجماهير في المدرجات أثناء مباراة الأهلي وبيراميدز الماضية بالتحدث بطريقة "غير لائقة والقيام بأفعال مشينة أثناء إذاعة السلام الجمهوري".
وأوضح البطيخى، أن مشروع القانون الذي سيتقدم به إلي مجلس النواب ينص على أنه "يلتزم الرياضيون كافة والجماهير بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهورى وعلم مصر داخل المنشأة الرياضية".
وشدد على ضرورة الالتزام بقواعد السلام الجمهورى وعلم مصر  من قبل كل المتواجدين بالمنشأة الرياضية سواء الرياضيين أو الجمهور بشكل عام.
وقال البطيخي إنه يقترح إضافة مادة جديدة لباب العقوبات بمشروع القانون نفسه تقضى" يعاقب بالحبس شهرًا وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه لكل من خالف قواعد السلام الجمهورى، على أن تضاعف العقوبة حال العود".
وأكد البطيخي أن الاتحادات الرياضية عليها أن تلتزم بوضع العقوبة المناسبة على جماهير النادي التى تخالف قواعد السلام الجمهورى، وفقًا لطبيعة كل حدث وذلك حتى لا يتكرر هذا الأمر داخل المنشآت الرياضية مرة أخرى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «شاموسكا» يقترب من تدريب الهلال السعودي
» مهاجم الأهلي يعلن قراره النهائي بشأن الانتقال للزمالك
» 20 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي
» النظام السوري يخرق "خفض التوتر" ويقتل طفلا
» قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بمبلغ 6 مليون و888 ألف جنيه
» تعرف على أسرار فيفى عبده وعلاقتها بـ" موشي ديان"
» العثور على أشلاء سيدة داخل حقيبة بالطالبية
» الإسكان تزف خبرًا سارًا لأهالي المنيا الجديدة
» «النجم الساحلى» يختتم تدريباته استعدادًا للزمالك
» مؤتمر صحفى لـ "جروس" للحديث عن مباراة النجم
» امرأة من جهنم.. تقتل زوجها لتفوز بأحضان عشيقها

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:36 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون