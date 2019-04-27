الحبس والغرامة لمن لا يحترم السلام الجمهوري

27 أبريل 2019 - 04:58 م





قال النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم لخميس القادم بمشروع قانون إلى لجنة الرياضة بالبرلمان لفرض عقوبات داخل المنشآت الرياضية التي لا تحترم القواعد الخاصة بالسلام الجمهوري.

وأضاف البطيخي لـ"المصريون"، أن اقتراحه جاء بعد أن لاحظ قيام بعض الجماهير في المدرجات أثناء مباراة الأهلي وبيراميدز الماضية بالتحدث بطريقة "غير لائقة والقيام بأفعال مشينة أثناء إذاعة السلام الجمهوري".

وأوضح البطيخى، أن مشروع القانون الذي سيتقدم به إلي مجلس النواب ينص على أنه "يلتزم الرياضيون كافة والجماهير بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهورى وعلم مصر داخل المنشأة الرياضية".

وشدد على ضرورة الالتزام بقواعد السلام الجمهورى وعلم مصر من قبل كل المتواجدين بالمنشأة الرياضية سواء الرياضيين أو الجمهور بشكل عام.

وقال البطيخي إنه يقترح إضافة مادة جديدة لباب العقوبات بمشروع القانون نفسه تقضى" يعاقب بالحبس شهرًا وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه لكل من خالف قواعد السلام الجمهورى، على أن تضاعف العقوبة حال العود".

وأكد البطيخي أن الاتحادات الرياضية عليها أن تلتزم بوضع العقوبة المناسبة على جماهير النادي التى تخالف قواعد السلام الجمهورى، وفقًا لطبيعة كل حدث وذلك حتى لا يتكرر هذا الأمر داخل المنشآت الرياضية مرة أخرى.





